Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным
Девушки в масках и с белыми розами в руках прошли по центру Минска. Их маски были заклеены черным скотчем в знак солидарности с осужденными сегодня журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.
Журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич
Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин, анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи, приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).