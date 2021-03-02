Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным

/ Общество
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Девушки в масках и с белыми розами в руках прошли по центру Минска. Их маски были заклеены черным скотчем в знак солидарности с осужденными сегодня журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей).

Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин, анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи, приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: убийство Романа Бондаренко задержания журналистов Персона: Артем Сорокин Катерина Борисевич

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