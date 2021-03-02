«Шахтер» обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок

Солигорский «Шахтер» впервые завоевал футбольный Суперкубок Беларуси.

Шахтер: Гутор, Шевченко, Филипенко, Сачивко, Антич, Сзоке (Корзун, 31), Кендыш (к), Диасамидзе (Ахмеди, 59), Эзе (иванович, 87), Стасевич, Дарбо (Дебелко, 87).

БАТЭ: Чичкан, Я.Филипович, Яблонский, Сарока (Скавыш, 63), Сигневич, Нечаев, Карасев (Виллюмсон, 89), Милич (Умаров, 63), Рыбак, А.Филипович (Володько, 46), Нехайчик (к).

Действующие чемпионы переиграли БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти). Победный послематчевый удар на счету вратаря Александра Гутора. Он также отразил два пенальти в серии.