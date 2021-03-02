«Белавиа» возобновляет полеты в Батуми

/ Общество
Просмотров: 27

С 30 марта «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Батуми — Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании. Билеты эконом-класса стоят по 250 рублей в одну сторону.

Полеты по данному направлению стартуют с двух рейсов в неделю: из Минска — по вторникам и пятницам, из Батуми — по средам и субботам. К началу летнего сезона количество рейсов «Белавиа» планирует увеличить до семи в неделю.

Прилетающим в Грузию необходимо предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации. Тест придется повторить и по прилету.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Грузия Белавиа Город: Батуми

Другие материалы на эту тему:

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Aviasales: Белорусы активно ищут вылеты из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

Язык до Франкфурта доведет. Куда сегодня можно улететь из Минска

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

«Все в сложной ситуации». Грозит ли «Белавиа» банкротство из-за коронавируса?

В Батуми бум спроса на таунхаусы. В проект вложился бизнесмен из Беларуси

В Батуми бум спроса на таунхаусы. В проект вложился бизнесмен из Беларуси