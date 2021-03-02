В 2020 году за рубеж съездили почти в четыре раза меньше белорусских туристов, чем годом ранее

В 2020 году за рубеж в качестве туристов и экскурсантов съездили 258,6 тыс. белорусов, сообщил Белстат.

Для сравнения: в 2019 году выехало 982,9 тыс. человек, что в 3,8 раза больше, чем в 2020-м.

В прошлом году в страны СНГ выехало 7,2% белорусских туристов, в страны ЕС — 10%, другие страны — 82,8%.

Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания, Россия, Литва, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих десяти стран приходилось 91,4% общего числа съездивших за рубеж белорусских туристов.

В 2020 году 571,5 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 494,5 тыс. человек (86,5% белорусских туристов, путешествовавших внутри страны).

В стране в минувшем году работало 613 гостиниц и аналогичных мест размещения. Услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 1 млн 71,1 тыс. человек (в 1,6 раза меньше, чем в 2019-м), из них граждане страны — 70,1%, граждане других государств — 29,9% (стран СНГ — 21,9%).

На территории Беларуси в 2020 году работали 483 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, в том числе 77 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях было размещено 628,6 тыс. человек (на 27,7% меньше, чем в 2019 году), иностранные граждане составили 74,3 тыс. человек (в 3,2 раза меньше) — 11,8% от общего числа размещенных.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2020 году в стране насчитывалось 2.936 субъектов агроэкотуризма (2.760 — в 2019 году), услугами которых воспользовались 433,3 тыс. человек (-15,8%). Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 97,9%.

В минувшем году Беларусь посетили 81 тыс. организованных иностранных туристов и экскурсантов (в 5 раз меньше, чем в 2019 году). Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов — россияне (64,5%).

Среди жителей других стран лидерами по числу посещений Беларуси стали туристы из Польши, Литвы, Латвии, Германии, Турции, Украины, Ирака, Израиля, Швейцарии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов составила шесть дней (в 2019 году — четыре дня).

На конец 2020 года в Беларуси осуществляли туристическую деятельность 1348 организаций, услугами которых воспользовалось 911,1 тыс. организованных туристов и экскурсантов (365 тыс. туристов и 546,1 тыс. экскурсантов).

Как отмечают в ряде бизнес-союзов, сейчас на грани краха находятся все субъекты туристической деятельности (туроператоры, турагенты, экскурсоводы, музеи), а также перевозчики (авиа, ж/д, автобусные). В то же время, считают они, госорганы не приняли мер по поддержке туристической отрасли. Поэтому бизнес-союзы намерены вновь направить свои предложения в правительство для повторного рассмотрения ситуации в туротрасли.

Как сообщалось, в конце ноября 2020 года правительство приняло план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма. Документ не предусматривает налоговых и иных финансовых мер по поддержке отрасли. При этом в документе перечисляются меры по преодолению последствий пандемии коронавируса для туротрасли. В частности, правительством ставится задача стимулировать въездной туризм, наращивать экспорт туристических услуг путем проведения «широкой информационной кампании по информированию иностранных граждан, а также граждан, субъектов туристической индустрии о принятых мерах по противодействию распространению COVID-19».