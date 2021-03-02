Редакция TUT.by назвала приговор Борисевич незаконным

Редакция портала TUT.by выступила с заявлением по поводу приговора своей коллеге Катерине Борисевич.

«Мы, журналисты, редакторы и все сотрудники TUT.by, считаем приговор Катерине Борисевич незаконным и несправедливым. Единственным справедливым решением, на наш взгляд, был бы оправдательный приговор», — говорится в заявлении редакции.

«Мы считаем, что приговор Кате — это и месть ей персонально за ее работу, и попытка оказать давление на TUT.by и другие независимые медиа. Мы требуем немедленно освободить Катерину Борисевич! Мы требуем вернуть в Беларусь правосудие!» — подчеркивается в заявлении.

2 марта суд Московского района Минска в лице судьи Светланы Бондаренко приговорил журналистку TUT.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей).

Проходящий с ней по одному делу врач Артем Сорокин приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Максимальное наказание по статье 178 предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Журналистка остается под стражей, врача освободили в зале суда.

Процесс начался 19 февраля и по решению суда на основании ходатайства обвинения прошел в закрытом режиме.

Борисевич и Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Сорокина и Борисевич политзаключенными.

Накануне начала судебного процесса Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генпрокуратуры.