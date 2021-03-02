Литва рассчитывает согласовать блокировку поступления белорусского электричества со странами Балтии до конца июня

Литва рассчитывает согласовать механизм блокировки поступления белорусской электроэнергии с Латвией и Эстонией до конца июня, сообщает балтийское информагентство BNS со ссылкой на литовского министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

Сообщается, что 2 марта правительственная комиссия по синхронизации энергосистемы системы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните одобрила концепцию новой методологии торговли электроэнергией с третьими странами.

«Сегодня мы представили новую методологию, <…> ее главный принцип заключается в том, что для продажи на рынках стран Балтии будет доступна только электроэнергия, поступившая через торговые сечения Латвии и Эстонии. Физические потоки, проходящие через границу Литвы [с Беларусью], предметом торговли являться не будут», — заявил журналистам Крейвис.

На следующей неделе Министерству энергетики Литвы будет предоставлен мандат на проведение переговоров для согласования этой методологии со всеми странами Балтии.

Кроме того, по словам главы литовского энергетического ведомства, в Европейскую комиссию уже направлена просьба как можно скорее созвать совместное заседание между балтийскими странами ЕК, чтобы представить и обсудить новую методологию. Эти переговоры, по его словам, должны состояться до «важного как для латышей, так и для литовцев дня — Йониняй» — кануна Рождества святого Иоанна Крестителя, который отмечается 23 июня.

Крейвис сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить блокировку поступления белорусского электричества с представителями правительств Украины, Польши и Латвии. «В конце этой недели я лечу в Украину, где пообщаюсь с украинскими партнерами, на следующей неделе — в Варшаву. <…> После возвращения из Варшавы, я планирую встретиться с латвийским коллегой и поговорить о новой методологии», — отметил он.

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

С учетом запуска БелАЭС в конце прошлого года Латвия и Эстония одобрили методологию торговли электроэнергией с третьими странами. Литва на этот шаг не пошла, заявив, что эта методология не препятствует поступлению белорусской электроэнергии в страны Балтии, и стала разрабатывать новую методологию, которая бы была приемлемой для всех сторон.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил озабоченность тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». Они также попросили Еврокомиссию оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества с БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.

На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».