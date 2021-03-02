Журналистку Борисевич оставили в СИЗО еще на два месяца

В суде Московского района Минска огласили приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.

Борисевич наказали шестью месяцами лишения свободы и штрафом в 2900 рублей. C учетом проведенного в СИЗО времени, журналистка выйдет на свободу чуть более чем через два месяца. Врачу БСМП Артему Сорокину присудили 2 года лишения свободы с отсрочкой на год, а также штраф 1450 рублей. Он уже вышел на свободу.

Бывший спецназовец Роман Бондаренко спустился в свой двор, чтобы помешать срезанию группой неизвестных белых и красных лент, написав в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Пострадавший скончался в больнице 12 ноября, не приходя в сознание.

Инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала расследование по факту гибели Бондаренко. Причастными к убийству названы более десятка человек, включая чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту, председателя Федерации хоккея РБ Дмитрия Баскова, пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Следственный комитет заявил , что у погибшего была диагностирована «алкогольная интоксикация». Эту информацию повторила председатель Совета Республики Наталья Кочанова: «То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый».