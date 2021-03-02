Страшное ДТП в Волковысском районе — погибли два водителя и новорожденный ребенок

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на автодороге Р-66 в Волковысском районе.

По информации Следственного комитета,   автомобиль «Ситроен» вылетел на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном».

Полученные в результате аварии травмы оказались не совместимыми с жизнью для 21-летнего водителя «Ситроена» и его новорожденной дочери.

Сообщается, что супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Второй водитель (62 года) скончался в больнице.
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Тэги: ДТП Город: Волковыск

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