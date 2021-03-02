За сутки в Беларуси зарегистрировано 869 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 869 случаев COVID-19 , скончалось восемь человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 788 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 1 марта их было 961, 28 февраля — 1.347, днем ранее — 1.459. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 289.136, умерло 1.993 пациента с коронавирусом, выздоровело 279.450.

За минувшие сутки в 2,6 раза меньше тестов на коронавирус, чем двумя сутками ранее, — 7.125 (всего 4.915.522).

2 марта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал журналистам, что массовая вакцинация белорусов от COVID-19 начнется с апреля . Использоваться будет отечественная вакцина.

Минздрав 26 февраля сообщил, что республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена «наработка промышленных серий». Кроме того, ведется тестирование технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси.

В министерстве уверены, что выпуск вакцины на «Белмедпрепаратах» позволит обеспечить потребность страны в ней и заняться экспортом в третьи страны.