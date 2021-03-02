За сутки в Беларуси зарегистрировано 869 случаев COVID-19

/ Общество
Просмотров: 139

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 869 случаев COVID-19, скончалось восемь человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 788 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото Depositphotos

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 1 марта их было 961, 28 февраля — 1.347, днем ранее — 1.459. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 289.136, умерло 1.993 пациента с коронавирусом, выздоровело 279.450.

За минувшие сутки в 2,6 раза меньше тестов на коронавирус, чем двумя сутками ранее, — 7.125 (всего 4.915.522).

2 марта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал журналистам, что массовая вакцинация белорусов от COVID-19 начнется с апреля. Использоваться будет отечественная вакцина.

Минздрав 26 февраля сообщил, что республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена «наработка промышленных серий». Кроме того, ведется тестирование технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси.

В министерстве уверены, что выпуск вакцины на «Белмедпрепаратах» позволит обеспечить потребность страны в ней и заняться экспортом в третьи страны.

Ранее Пиневич сообщал, что на отечественных фармацевтических предприятиях планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины в месяц.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?

Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Русская рулетка. Почему наши врачи сомневаются в безопасности «Спутника»?

Русская рулетка. Почему наши врачи сомневаются в безопасности «Спутника»?

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет