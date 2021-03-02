Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в Беларуси не будет

Александр Лукашенко на совещании о сотрудничестве с Россией в военной сфере заявил, что вопрос трансфера власти в Беларуси не обсуждается.

Он заверил, что эта тема на его встрече с Владимиром Путиным в Сочи не затрагивалась.

«Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», — заявил он.

Лукашенко, как передает его пресс-служба, также заметил, что сначала будет изменение Конституции, затем парламентские, а уже после них и президентские выборы.

«Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас», — резюмировал Лукашенко.