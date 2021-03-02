Объем потребительского кредитования в Беларуси сокращается на протяжении пяти месяцев

Задолженность населения по потребительским кредитам в январе снизилась на 2,4%, или на 132,5 млн рублей, свидетельствуют статистические данные Национального банка.

На 1 февраля физлица были должны банкам по потребительским кредитам 5.419,4 млн рублей.

Следует отметить, что объем потребительского кредитования в Беларуси сокращается уже на протяжении пяти месяцев. За период с сентября прошлого года портфель потребительских кредитов белорусских банков снизился на 464,8 млн рублей, или почти на 8%.

В 2020 году динамика потребительского кредитования носила неравномерный характер. Так, в первом квартале на фоне роста курса доллара и усиления девальвационных ожиданий задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 6,5% до 5.838,7 млн рублей на 1 апреля.

За второй квартал (на фоне стабилизации курсов иностранных валют и сокращения внутреннего спроса, вызванного пандемией) задолженность населения по потребительским кредитам снизилась на 2,3% до 5.704 млн долларов.

Возобновился рост потребительского кредитования в июле и ускорился в августе. За июль—август задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 3,2%. Представители банковского сектора сообщили корреспонденту БелаПАН, что увеличение спроса на потребительские кредиты в июле—августе было связано с ростом девальвационных ожиданий населения на фоне президентских выборов.

Для снижения давления на валютный рынок, которое возникло в августе из-за повышенного спроса населения на рублевые кредиты, Нацбанк ограничил предоставление рублевых ресурсов коммерческим банкам в рамках постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности. Это привело к повышению процентных ставок по потребительским кредитам и к сокращению объемов их выдачи.

В результате уже на протяжении последних пяти месяцев в Беларуси наблюдается сокращение рынка потребительского кредитования.