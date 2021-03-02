Глава Минздрава назвал сроки массовой вакцинации в Беларуси от COVID-19

Массовая вакцинация белорусов от COVID-19 начнется с апреля, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время итоговой коллегии главного управления здравоохранения Гродненской области 2 марта.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

«Сейчас завершается вакцинация тех специалистов, которые нуждаются в этом в рамках своей профессиональной деятельности, — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава. — Что касается всех желающих, то пока что мы записываем, считаем желающих — их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в массовом производстве».

Пиневич также отметил, что сегодня в Беларусь пришла партия 40 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V» из России, и должна прибыть еще одна стотысячная партия. Ранее в Минск была доставлена китайская вакцина для проведения вакцинации 50 тысяч человек.

Минздрав 26 февраля сообщил, что республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена «наработка промышленных серий».

Кроме того, ведется тестирование технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси.

В министерстве уверены, что выпуск вакцины на «Белмедпрепаратах» позволит обеспечить потребность страны в ней и заняться экспортом в третьи страны.