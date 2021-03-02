Правозащитника Дмитрия Соловьева подозревают по делу о массовых беспорядках

/ Политика
Просмотров: 79

Правозащитник лишенного регистрации центра «Весна» Дмитрий Соловьев является подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает сайт spring96.org, вечером 1 марта Соловьев, который накануне вышел на свободу после отбытия 12-суточного административного ареста, был задержан.

«Его доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), — говорится в сообщении. — После допроса Дмитрия отпустили под подписку о невыезде».

В сообщении отмечается, что 16 февраля, когда по всей Беларуси проходили массовые обыски у правозащитников и журналистов, «в дом Дмитрия Соловьева под Минском ворвались сотрудники ОМОН и ГУБОПиК, провели обыск, конфисковали технику».

«После обыска правозащитник был задержан. При задержании и в микроавтобусе по дороге в ИВС его избивали, — говорится в сообщении. — 18 февраля Соловьев был осужден на 12 суток ареста по ст. 23.34 КоАП. На его доме встроен бетонный барельеф с «Погоней», и судья суда Минского района Анжелика Козлова посчитала это пикетированием».

Читайте также:

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста репрессии Персона: Дмитрий Соловьев Анжелика Козлова

Другие материалы на эту тему:

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

«Из реанимации — в ИВС». Как за «массовые беспорядки» судят подростков

«Из реанимации — в ИВС». Как за «массовые беспорядки» судят подростков

Репрессии. В колонию отправили минчанина, ударившего рукой по машине ГАИ

Репрессии. В колонию отправили минчанина, ударившего рукой по машине ГАИ