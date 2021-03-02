Правозащитника Дмитрия Соловьева подозревают по делу о массовых беспорядках

Правозащитник лишенного регистрации центра «Весна» Дмитрий Соловьев является подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает сайт spring96.org , вечером 1 марта Соловьев, который накануне вышел на свободу после отбытия 12-суточного административного ареста, был задержан.

«Его доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), — говорится в сообщении. — После допроса Дмитрия отпустили под подписку о невыезде».

В сообщении отмечается, что 16 февраля, когда по всей Беларуси проходили массовые обыски у правозащитников и журналистов, «в дом Дмитрия Соловьева под Минском ворвались сотрудники ОМОН и ГУБОПиК, провели обыск, конфисковали технику».

«После обыска правозащитник был задержан. При задержании и в микроавтобусе по дороге в ИВС его избивали, — говорится в сообщении. — 18 февраля Соловьев был осужден на 12 суток ареста по ст. 23.34 КоАП. На его доме встроен бетонный барельеф с «Погоней», и судья суда Минского района Анжелика Козлова посчитала это пикетированием».

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