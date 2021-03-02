Эксперты назвали причины падения цен на нефть

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Мировые цены на «черное золото» проседают в первой половине дня 2 марта. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, по информации на 11:30 по минскому времени, эталонные марки нефти торговались на следующих позициях:

  • Brent — 63,07 доллара за баррель (-0,97%);
  • WTI — 60,11  доллара за баррель (-0,87%).

По мнению аналитика Rakuten Securities Сатору Йосида, «озабоченность в отношении увеличения поставок ОПЕК+ и прекращения добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией на 1 миллион баррелей в сутки в этом месяце оказала влияние на цены на нефть».

На заседании ОПЕК+ в четверг, очевидно, будет обсуждаться возможность возвращения на рынок до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, пишет investing.com.

В свою очередь генеральный менеджер Nissan Securities Хироюки Кикукава подчеркнул, что настроения на рынке также были омрачены слабыми производственными данными из Китая (деловая активность в производственном секторе Поднебесной в феврале замедлила темпы роста до минимума за девять месяцев).

На фоне падения цен на нефть «взбодрились» доллар и евро. Утром на БВФБ они демонстрировали рост.
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Тэги: мировые цены на нефть нефть Персона: Сатору Йосида Хироюки Кикукава

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