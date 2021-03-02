В конце 2020 года за чертой бедности находилось почти 5% белорусов

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В четвертом квартале 2020 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,8% (в предыдущем квартале — также 4,8%).

По данным Белстата, среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в четвертом квартале 2020 года:

  • менее 200 рублей имело 1,2% населения (в предыдущем квартале — 1,1%);
  • от 200,1 рубля до 250 — 2,1% (2,4%);
  • от 250,1 до 300 — 5% (5%);
  • от 300,1 до 350 — 6,5% (6,6%);
  • от 350,1 до 400 — 8,4% (7,3%);
  • от 400,1 до 500 — 19,3% (19,7%);
  • от 500,1 до 600 — 17,9% (17,6%);
  • от 600,1 до 700 — 12,3% (11,7%);
  • от 700,1 до 800 — 7,9% (8,7%);
  • от 800,1 до 900 — 5,8% (5,5%);
  • от 900,1 до 1.000 — 4,5% (3,3%);
  • более 1.000 — 9,1% (11,1%).

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября по 31 января был установлен в размере 258 рублей 11 копеек.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат составила: питание — 36,3% (в четвертом квартале 2019 года — 35,1%); алкогольные напитки и табачные изделия — 2,6% (2,8%); одежда, обувь — 7,6% (8,5%), предметы домашнего обихода, бытовой техники — 7% (6,6%); жилье — 10,2% (9,4%), в том числе ЖКУ — 7,6% (7,2%), здравоохранение — 6,4% (4,5%), образование — 1,6% (1,7%), транспорт — 9,2% (10,9%), в том числе услуги общественного транспорта — 1,9% (2,3%), связи — 6,5% (6,4%), культура, отдых и спорт — 5,2% (5,4%), гостиницы, кафе, рестораны — 2,3% (3%), в том числе общественное питание — 2,3% (2,9%), прочие товары и услуги — 5,5% (5,8%).

В четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось потребление картофеля — с 5 до 4,9 кг в расчете на члена домашнего хозяйства в месяц; хлеба и хлебопродуктов — с 6,7 до 6,6 кг.

Не изменилось потребление рыбы и рыбопродуктов — 1,3 кг; фруктов и ягод — 6,2 кг в месяц.

Увеличилось потребление овощей и бахчевых — с 6,8 до 7 кг; растительного масла, маргарина и других жиров — с 0,9  до 1 кг; молока и молочных продуктов — с 22,2 до 23,1 кг; мяса и мясных продуктов — с 6,5 до 6,8 кг; сахара и кондитерских изделий — с 2,2 до 2,3 кг; яиц — с 18 до 19 в месяц.
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