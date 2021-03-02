Приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина будет оглашен сегодня
Приговор по делу журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина будет оглашен 2 марта в 16.00.
Как сообщает портал tut.by, оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья Борисевич и Сорокина.
Судебный процесс над ними
Заместитель начальника отдела прокуратуры Минска которая представляет на процессе государственное обвинение, ходатайствовала о закрытии процесса «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».
Сторона защиты выступила за то, чтобы процесс проходил в открытом режиме.
Борисевич и Сорокин
Журналистка и врач были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя. Борисевич и Сорокин обвиняются в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.
Действия Борисевич Генпрокуратура квалифицировала по ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 178 (умышленное разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК.
Санкция ст. 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.
Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.
После задержания Сорокина и Борисевич в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали журналистку и врача политзаключенными.
Накануне начала судебного процесса над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.
Журналистам негосударственных СМИ было