Приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина будет оглашен сегодня

Приговор по делу журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина будет оглашен 2 марта в 16.00.

Как сообщает портал tut.by, оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья Борисевич и Сорокина.

Судебный процесс над ними начался 19 февраля. Суд Московского района Минска постановил рассматривать уголовное дело в закрытом режиме. Такое решение приняла судья Светлана Бондаренко на основании ходатайства обвинения.

Заместитель начальника отдела прокуратуры Минска которая представляет на процессе государственное обвинение, ходатайствовала о закрытии процесса «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

Сторона защиты выступила за то, чтобы процесс проходил в открытом режиме.

Борисевич и Сорокин поддержали мнение своих защитников . «Генеральная прокуратура считает, что была разглашена медицинская тайна, документы уже были опубликованы — это значит, что в этом судебном заседании нельзя разгласить то, что уже, по мнению прокуратуры, было разглашено. Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому настаиваю на открытом судебном заседании», — заявила Борисевич.

Журналистка и врач были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя. Борисевич и Сорокин обвиняются в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной массовых акций протеста по всей стране.

Действия Борисевич Генпрокуратура квалифицировала по ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 178 (умышленное разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК.

Санкция ст. 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания Сорокина и Борисевич в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали журналистку и врача политзаключенными.

Накануне начала судебного процесса над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.