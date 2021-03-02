Минздрав проводит переговоры с фармкомпаниями о снижении цен

Ряд структур Министерства здравоохранения совместно с профсоюзом и другими заинтересованными ведомствами ведут мониторинг ситуации по ценам на перечень лекарственных средств повседневного спроса, сообщает пресс-служба Минздрава.

Фото pixabay.com

Как рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, «работа специалистов Минздрава направлена на максимальное удовлетворение потребности населения и организаций здравоохранения в лексредствах».

Поскольку основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%, специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен.

«Например, представительство компании Bayer AG (Германия) информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: «Ксарелто» 10 мг № 30 — на 35%; «Ксарелто» 2,5 мг № 56 — на 25%. Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь, начиная с марта 2021 года», — сообщил он.

В Минздраве напомнили, что с 23 февраля постановлением Совмина № 100 введены ограничения по росту цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости. В аптечных сетях запрещено поднимать цены, по сравнению с их уровнем, сформированным на 24 февраля 2021 года, а с 1 марта 2021 года — не более, чем на 0,2% в месяц.

Различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2020 и даже 2019 года.

Как подчеркнул Чередниченко, Минздрав также предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

«Так, например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением порядка взимания НДС, РУП «Белфармация» было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках, по старым ценам (сформированным до 1 января 2021 года)», — отметил чиновник.

По его словам, госпредприятия также планируют сохранить ценовую доступность для населения на широкий перечень лекарственных средств за счет внутренних резервов. Так, розничные цены на некоторые лексредства снижены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. В настоящее время продолжается работа в данном направлении. Снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки до 10% на лексредства.