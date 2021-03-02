Доллар и евро растут утром 2 марта
Утро 2 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с роста двух из трех основных иностранных валют.
По данным на 10:20 «тройка» демонстрирует следующие показатели:
- доллар — 2,6156 белорусского рубля (+0,0137 пункта);
- евро — 3,1415 белорусского рубля (+0,0008 пункта);
- российский рубль — 3,5072 белорусского рубля за 100 российских (-0,0074 пункта).
Напомним, на первых весенних торгах на БВФБ
Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже