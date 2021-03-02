Стартует Кубок Гагарина. СКА принимает минское «Динамо»

Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ (второго по значимости клубного турнира в мире хоккея).

Хоккеисты минского «Динамо», занявшие в регулярном чемпионате 2020/2021 седьмое место в Западной конференции, стартуют в гостях. На стадии ¼ финала соперником дружины Крэйга Вудкрофта станет вторая команда Запада — СКА.

Букмекеры очень скептично относятся к шансам минчан в первом матче:

победа хозяев в основное время — 1.45;

ничья в основное время — 5.05;

победа гостей в основное время — 5.60.

В целом эксперты считают, что «армейцы» без проблем пройдут первый раунд плей-офф, прогнозируя максимум одну викторию «зубров».

Матчи запланированы: 2 и 4.03. (в Санкт-Петербурге), 6 и 8.03. (в Минске). Если за четыре матча победитель серии не будет выявлен, — встречи запланированы на 10, 12 и 14.03.