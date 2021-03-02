В центре Минска водитель «Яндекс.Такси» устроил крупное ДТП

В центре белорусской столице вечером 1 марта случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Госавтоинспекции Минска, аварию, по предварительным данным, устроил водитель автомобиля «Джили» в цветах Яндекс.Такси.

Проезжая перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова «на запрещающий сигнал светофора», он совершил столкновение с «Фордом». От удара «Джили» отбросило вправо на маршрутное такси «Мерседес», а «Форд» — на тротуар.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, отметили в ГАИ.