Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет: в ФРГ отметили его «неоценимый вклад в мирное объединение страны»

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Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Михаил Горбачев, находясь у руля советского государства, внес решающий вклад в «мирное преодоление раскола европейского континента».

Как сказано в поздравлении по случаю 90-летнего юбилея Михаила Горбачева, «мужественные деяния [первого президента СССР] в знак мира и свободы не забыты в Германии», пишет DW.

По мнению Штайнмайера, своими «политическими действиями», а также своим «доверием к единой Германии» Горбачев внес «решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента».

Президент ФРГ уверен, что немцы всегда будут благодарны юбиляру за его неоценимый вклад в мирное объединение Германии.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставрополье. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991).
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Тэги: юбилей объединение Германии Персона: Михаил Горбачев Франк-Вальтер Штайнмайер

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