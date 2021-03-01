Журналистка Ольга Быковская освобождена из милиции «с извинениями»
Задержанная сегодня в Лиде журналистка Ольга Быковская освобождена из РОВД «с извинениями».
1 марта она
Быковская сообщила БелаПАН, что на нее собирались составить протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении законному требованию должностного лица, однако после проверки документов, в том числе редакционного удостоверения, отпустили. Задержанный с ней еще один свидетель Евгений Лукашевич из Березовки (Лидский район) остается в РОВД.