Главу ОГП Козлова доставили на Окрестина для отбытия 15-суточного ареста

/ Общество
Просмотров: 807

Председатель Объединенной гражданской партии, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса Николай Козлов доставлен в центр изоляции правонарушителей для отбытия 15-суточного административного ареста, сообщила пресс-служба КС.

Решение об аресте вынес 18 февраля суд Партизанского района Минска по итогам рассмотрения протокола, составленного на основании ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В Следственном комитете во время допросов (30 декабря, 5 и 11 января) в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС Козлов отказался дать подписку о неразглашении. На третьем допросе в отношении Козлова — бывшего сотрудника милиции — был составлен протокол по ст. 23.4 КоАП.

Протокол был впервые рассмотрен судом 15 января и отправлен на доработку.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ОГП ЦИП на Окрестина Персона: Николай Козлов

Другие материалы на эту тему:

Аргументированная ненависть. Власть создает невыносимые условия для задержанных

Аргументированная ненависть. Власть создает невыносимые условия для задержанных

Николай Козлов избран председателем Объединенной гражданской партии

Николай Козлов избран председателем Объединенной гражданской партии

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Приходите на Воскресенье Свободы!

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Приходите на Воскресенье Свободы!

Почему избитые на Окрестина боятся жаловаться на ОМОН

Почему избитые на Окрестина боятся жаловаться на ОМОН