На Чижовском водохранилище спасли тонувшего рыбака

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Сотрудники МЧС утром 1 марта спасли тонувшего мужчину в акватории Чижовского водохранилища напротив ул. Крупской, 1, сообщили в министерстве.

По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что в 50 м от берега в промоине находится мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не смог выбраться на берег.

Сотрудники МЧС в гидрокостюмах доставили к месту, где находился пострадавший, спасательную доску и достали его из воды. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
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Тэги: Рыбак Чижовское водохранилище МЧС Город: Минск

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