Журналистку Ольгу Быковскую задержали в Лиде

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В Лиде задержана журналистка Ольга Быковская, сообщил БелаПАН ее супруг Павлюк Быковский.

Ольга Быковская. Фото из социальных сетей

1 марта она приехала в районный суд как свидетель по административному делу журналиста Юрия Дешука, которого судят по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Дешук, как и Быковская, 18 января присутствовали на оглашении приговора местному активисту Витольду Ашурку. После объявления приговора (пять лет лишения свободы) пришедшие в суд граждане начали возмущаться, что было воспринято как несанкционированная акция.

Быковская разместила в соцсетях видеозапись, сделанную в зале суда.
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Тэги: задержания активистов задержания журналистов Персона: Юрий Дешук Ольга Быковская Павлюк Быковский Город: Лида

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