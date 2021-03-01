Латушко назвал Владимира Макея и его супругу Веру Полякову лицемерами

Член президиума Координационного совета, глава НАУ и экс-руководитель Купаловского театра Павел Латушко ответил актрисе и телевендущей Вере Поляковой, супруге главы МИД Владимира Макея.

«Единственное, чего я ему [Латушко. — ред.] никогда не прощу, что он вытер ноги о Купаловский театр. Что он разрушил столетнюю историю театра, он вывел этих людей и бросил их. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы, они, наверное, понимали, что делают. И я не овца, я 26 лет жила в этой стране при этом государстве, и я не считаю, что всё было так плохо. Тогда кто я после этого, дура с тремя высшими образованиями? Ну как я жила 26 лет и не замечала, что всё так плохо?», — сказала Вера Полякова в передаче «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

«Купаловский театр состоит не из здания, не из бетона и стали, он состоит прежде всего из актеров, из творческого состава, и это выдающиеся личности белорусской культуры. Из театра ушли народные артисты, заслуженные артисты Беларуси. Кстати, по количеству народных и заслуженных артистов Купаловский театр всегда был лидером. И это люди принимали решение, каждый из них личность, каждый из них асоба в культуре. И говорить, что кто-то их вывел, кто-то их повел за собой, кто-то о них вытер ноги — это кощунственно, это растоптать еще раз этих людей, их чувства, их боль и страдания. Так вот, Купаловский театр взял на себя эту ответственность и сказал: да, мы с народом, да, мы с белорусской нацией», — ответил Латушко в интервью Malanka Live.

Экс-директор Купаловского перечислил и все театры страны, которые после выборов подверглись репрессиям:

«А вот что скажет Вера Александровна насчет Свободного художественного театра, который фактически прекратил свое существование, Нового драматического театра, Гродненского драматического, где ушла половина труппы, Большого театра, где уволили артистов, Белгосфилармонии, где артистов задерживали во время репетиций. Это музыканты, артисты, сколько из них прошли через тюрьмы, Вера Александровна? Их тоже вывели, о них тоже вытерли ноги? Кто? Вы ответите на этот вопрос?

Какое лицемерие нужно иметь, чтобы такое утверждать. Как нужно не понимать добро и зло, правду и ложь? Ведь мы не услышали из уст этого семейства ни слова о тех, кто был убит, о тех, кто прошел через пытки, через насилие, задержание, избиение на улицах городов Беларуси, когда людей пытали в тюрьмах, когда стояли стон и вопли людей, которых избивали? Мы об этом как-то из уст этого семейства не услышали, но при этом мы слышим о двойных стандартах: почему у них это можно, а у нас нельзя (речь о применении силы и спецсредств на протестах в странах Европы. — ред.)? Да нигде нельзя. Давайте разберемся сначала в нашей стране. Если господин Макей считает, что в нашей стране можно убивать и не возбуждать уголовные дела, можно подвергнуть пыткам тысячи граждан Беларуси и не возбуждать уголовные дела — тогда о чем мы вообще в принципе можем дискутировать с этими людьми? Глубина лицемерия и неспособность видеть правду и ложь просто зашкаливает», — подытожил Латушко.