В Киеве заблокировали мощную прокремлевскую ботоферму

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Правоохранители разоблачили в Киеве деятельность ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, действовавшей в интересах РФ и прокремлевских партий в Украине.

Фото: СБУ

Во время проведения местных выборов в октябре 2020 года организаторы ботофермы публиковали материалы «отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей», которые были направлены на «искусственное повышение социальной напряженности в обществе», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время обыска в офисном помещении в одном из спальных районов Киева была изъята компьютерная техника, которая использовалась для противоправной деятельности.
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Тэги: СБУ Украина-Россия

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