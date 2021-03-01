Бизнес продолжает бежать из Беларуси: уже 13 компаний переехали в Латвию

/ Экономика
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По словам руководителя Латвийского агентства инвестиций и развития Каспара Рожкалнса, с осени прошлого года, когда Латвия начала привлекать капитал, «бегущий» из Беларуси из-за политической ситуации, деятельность в стране начали 13 белорусских предприятий.

Рига / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как рассказал он Latvijas Radio, эти фирмы уже начали работу, еще пять — находятся «в процессе». Например, предоставляющее цифровые услуги предприятие Webhelp открыло филиал в Даугавпилсе, пишет rus.lsm.lv.

Ранее была создана особая команда: Министерство экономики и агентство сотрудничают с другими ведомствами, чтобы в ускоренном порядке рассматривать заявки от белорусских фирм и предлагать возможные решения.

Напомним, ранее Литва заявляла о более чем 20 ИТ-компаний, которые хотят переехать в Литву.
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Тэги: Беларусь-Латвия

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