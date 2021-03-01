Лукашенко поставил задачу главе КГК

Следует обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса, заявил Александр Лукашенко, принимая 1 марта с докладом главу Комитета госконтроля Василия Герасимова.

«Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, нужно выработать в глобальном плане политику ценообразования, «чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были, чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен».

При этом Лукашенко заметил, что КГК в вопросе контроля над ценообразованием, конечно, «не должен бежать впереди профсоюзов, депутатов, МАРТ».

«Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования», — сказал он.

Как сообщалось, 24 февраля правительство установило жесткий контроль над ценами. Поставщикам 62 наименований социально значимых товаров и 50 наименований лекарств было запрещено повышать цены до конца февраля, а начиная с марта им разрешено увеличивать цены не более чем на 0,2% в месяц.

Один из поставщиков продуктов питания отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН, что бизнес не будет работать в убыток, и если жесткое госрегулирование цен сохранится надолго, то в случае роста валютного курса импортеры продуктов питания вынуждены будут приостановить отгрузку продукции в торговые сети.

«Если валютный курс пойдет сильно вверх, многие в убыток работать не захотят, и бизнес будет останавливаться и вести переговоры с властями о дальнейших действиях», — предположил в комментарии БелаПАН топ-менеджер дистрибьюторской компании.

Политика государства по замораживанию цен на потребительском рынке не должна быть долгосрочной, так как она может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке, заявили БелаПАН представители бизнес-союзов.

«Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов», — отметил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Поэтому, подчеркнул он, госорганам нужно быть «максимально бдительными», чтобы в условиях жесткого ценового контроля не упустить негативные явления на потребительском рынке.

По его мнению, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, «означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно».

«При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствиями. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев», — сказал Швец.

В свою очередь директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич отметила в комментарии БелаПАН, что стремление государства обеспечивать справедливые цены на потребительском рынке вызывает ряд вопросов.

«Если стремиться установить какую-то справедливую цену, ею будут пользоваться и бедные, и богатые. Так для кого эта цена будет справедливой — для богатого, для бедного, для контролирующих органов? Нужно определиться, что именно мы хотим понимать под справедливостью, и тогда государственная политика на потребительском рынке станет более понятной и эффективной», — подчеркнула Тарасевич.