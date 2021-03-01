Лукашенко пригрозил закрыть все частные аптеки

/ Общество
Просмотров: 1316

Александр Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля разобраться с частными аптеками, которые допустили необоснованный рост цен на лекарства в этом году. Такую задачу он поставил 1 марта, принимая с докладом председателя КГК Василия Герасимова.

Во время встречи с Лукашенко глава ведомства отметил, что некоторые аптеки в этом году допустили рост цен на лекарства на 30%.

«Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», — заявил Лукашенко.

В связи с этим он обратил внимание на то, что «никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида».

«Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал», — сказал Лукашенко.

Развивая свою мысль, он поручил «привести в чувство» частные аптеки.

«Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, для увеличения поступлений в бюджет власти с 2021 года приняли решение отменить ряд налоговых льгот. В частности, поставщики лекарств и медикаментов с нового года стали платить НДС в размере 10% (ранее лекарства и медикаменты не облагались НДС, поскольку действовала налоговая льгота).

После этого в Беларуси стали фиксироваться массовые случаи повышения цен на лекарства. В феврале Комитет госконтроля провел мониторинг 130 аптек и установил, что в стране «повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок». 

В некоторых случаях, по данным Комитета госконтроля, определенные лекарства подорожали на 35—40%.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аптеки КГК Персона: Александр Лукашенко Василий Герасимов

Другие материалы на эту тему:

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес