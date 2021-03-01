За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 случай COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 961 случай COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1761 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 28 февраля их было 1347, днем ранее — 1459. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 288 267, умерло 1985 пациентов с коронавирусом, выздоровело 278 661.

За минувшие сутки выполнено почти вдвое меньше тестов на коронавирус, чем сутками ранее, — 10 359 (всего 4 908 397).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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