Два человека погибло на железной дороге в субботу, еще один в реанимации нейрохирургии

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Три ЧП на железной дороге произошло в минувшую субботу.

Как сообщили в МВД, примерно в пять часов вечера под колеса товарняка попал 32-летний житель Рогачева поезд Калинковичи — Могилев сбил его недалеко от поселка Лукский (Жлобинский район).

29-летний житель Радошковичей получил травмы не совместимые с жизнью на остановке «Лебяжий». Смертельный наезд совершил пассажирский поезд сообщением Гродно — Минск.

Под Минском на остановке «Мачулищи» тяжелые травмы получила от удара электрички Минск — Осиповичи получила 32-летняя местная жительница. Она была доставлена в реанимацию нейрохирургии.

Как сообщили в милиции, с начала года на железной дороге произошло 17 несчастных случаев, в результате которых погибли 11 человек.
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Тэги: железная дорога сбил поезд

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