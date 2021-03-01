Два человека погибло на железной дороге в субботу, еще один в реанимации нейрохирургии

Три ЧП на железной дороге произошло в минувшую субботу.

Как сообщили в МВД, примерно в пять часов вечера под колеса товарняка попал 32-летний житель Рогачева поезд Калинковичи — Могилев сбил его недалеко от поселка Лукский (Жлобинский район).

29-летний житель Радошковичей получил травмы не совместимые с жизнью на остановке «Лебяжий». Смертельный наезд совершил пассажирский поезд сообщением Гродно — Минск.

Под Минском на остановке «Мачулищи» тяжелые травмы получила от удара электрички Минск — Осиповичи получила 32-летняя местная жительница. Она была доставлена в реанимацию нейрохирургии.

Как сообщили в милиции, с начала года на железной дороге произошло 17 несчастных случаев, в результате которых погибли 11 человек.