Лукашенко: надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла

В ходе встречи с председателем Комитета госконтроля Александр Лукашенко вновь затронул тему получения зарплат в конвертах.

Он считает, что в борьбе с этим злом без КГК не обойтись: «Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла».

По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, отдельные коммерсанты жалуются ему на другие фирмы, которые платят не по ведомости.

Он считает, что необходимо наказывать не только тех, кто платит в конверте, но и кто получает.

Лукашенко уверен, что в таком случае «они перестанут брать», это приведет к тому, что «желание платить меньше будет».