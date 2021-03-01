За месяц по уголовным статьям было наказано не менее 102 человек

Правозащитники центра «Весна» (лишен властями) подвели промежуточные итоги мониторинга уголовных дел, по которым в феврале были вынесены приговоры.

Известно, что за февраль по уголовным статьям было наказано не менее 102 человек:

88 мужчин;

14 женщин.

Также к лишению свободы в воспитательной колонии осуждены три несовершеннолетних парня: Никита Золотарев — на шесть лет, Виталий Прохоров и Дмитрий Стрижак — на два года каждый.

Больше всего политизированных приговоров было вынесено в Минске и Минской области.

Эксперты «Весны» отмечают, что мониторинг уголовных дел показывает, что «власти часто прибегают к сокрытию общественно значимой информации об уголовных делах, используя сомнительные причины для ограничения права на получение данных о ходе процесса».

В закрытом режиме рассматривались уголовные дела Руслана Парфенова, Алексея Мельникова.

COVID-19 использовался как причина для ограничения публичности уголовного процесса по делам Ивана Красовского и Дмитрия Дубкова.

Чаще всего в феврале людей наказывали лишением свободы — 49 приговоров, почти поровну — ограничением свободы с направлением в исправительное учреждение и без такого направления. Трижды суды выносили штрафы и аресты.