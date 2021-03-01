На Земле началась магнитная буря

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Специалисты отмечают, что в настоящее время на планете Земля происходит магнитная буря.

Фото Depositphotos

Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, явление относится к уровню G2, второму из пяти существующих.

По данным исследователей, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

Врачи подчеркивают, что период магнитных бурь особо ощущают метеочувствительные и пожилые люди.

В этой связи медики рекомендуют ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

В рацион питания советуют ввести рыбу, овощи, каши, а также пить больше воды. В свою очередь на время лучше всего отказаться от кофе, алкоголя, курения.
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