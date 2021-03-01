Кто получил «Золотой глобус — 2021»

/ Культура
Просмотров: 74

В Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton Hotel прошла репетиция самой престижной премии в мире кино — прошло 78-е вручение статуэток «Золотого глобуса».

 

Вот кто праздновал сегодня успех:

  • Лучший драматический фильм — «Земля кочевников»;
  • Лучшая комедия или мюзикл — «Борат 2»;
  • Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
  • Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»);
  • Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»);
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»);
  • Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);
  • Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»);
  • Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»);
  • Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»);
  • Лучший зарубежный фильм — «Минари»;
  • Лучший анимационный фильм — «Душа»;
  • Лучший драматический сериал — «Корона»;
  • Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»);
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»);
  • Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»;
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»);
  • Лучший телефильм или мини-сериал — «Ход королевы»;
  • Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);
  • Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);
  • Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джон Бойега («Голос перемен»);
  • Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джиллиан Андерсон («Корона»);
  • Лучшая песня — Io Sí (Seen) («Вся жизнь впереди»);
  • Лучший саундтрек — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батисте («Душа»).

«Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Золотой глобус Персона: Чедвик Боузман Саша Барон Коэн Эндра Дэй Розамунд Пайк Дэниэл Калуя Джоди Фостер Хлои Чжао Аарон Соркин Джош О’Коннор Эмма Коррин Джейсон Судейкис Кэтрин О’Хара Марк Руффало Аня Тейлор-Джой Джон Бойега Джиллиан Андерсон Трент Резнор Аттикус Росс Джонатан Батисте Город: Лос-Анджелес

Другие материалы на эту тему:

Весь цвет Голливуда на вручении «Золотых глобусов»

Весь цвет Голливуда на вручении «Золотых глобусов»

В Беверли Хиллз вручили кинопремии «Золотой глобус»

В Беверли Хиллз вручили кинопремии «Золотой глобус»

Немое черно-белое кино «Артист» — главный фаворит «Золотого глобуса»

Немое черно-белое кино «Артист» — главный фаворит «Золотого глобуса»

Триумфатором «Золотого глобуса» стала «Социальная сеть»

Триумфатором «Золотого глобуса» стала «Социальная сеть»