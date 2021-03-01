Кто получил «Золотой глобус — 2021»
В Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton Hotel прошла репетиция самой престижной премии в мире кино — прошло 78-е вручение статуэток «Золотого глобуса».
Вот кто праздновал сегодня успех:
- Лучший драматический фильм — «Земля кочевников»;
- Лучшая комедия или мюзикл — «Борат 2»;
- Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»);
- Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»);
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»);
- Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);
- Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»);
- Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»);
- Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»);
- Лучший зарубежный фильм — «Минари»;
- Лучший анимационный фильм — «Душа»;
- Лучший драматический сериал — «Корона»;
- Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»);
- Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»;
- Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»);
- Лучший телефильм или мини-сериал — «Ход королевы»;
- Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);
- Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);
- Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джон Бойега («Голос перемен»);
- Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джиллиан Андерсон («Корона»);
- Лучшая песня — Io Sí (Seen) («Вся жизнь впереди»);
- Лучший саундтрек — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батисте («Душа»).
«Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде.