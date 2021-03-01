Кто получил «Золотой глобус — 2021»

В Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton Hotel прошла репетиция самой престижной премии в мире кино — прошло 78-е вручение статуэток «Золотого глобуса».

Вот кто праздновал сегодня успех:

Лучший драматический фильм — «Земля кочевников»;

Лучшая комедия или мюзикл — «Борат 2»;

Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);

Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»);

Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»);

Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»);

Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);

Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»);

Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»);

Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»);

Лучший зарубежный фильм — «Минари»;

Лучший анимационный фильм — «Душа»;

Лучший драматический сериал — «Корона»;

Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»);

Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»);

Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»;

Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»);

Лучший телефильм или мини-сериал — «Ход королевы»;

Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джон Бойега («Голос перемен»);

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Джиллиан Андерсон («Корона»);

Лучшая песня — Io Sí (Seen) («Вся жизнь впереди»);

Лучший саундтрек — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батисте («Душа»).

«Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде.