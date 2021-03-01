Репрессии продолжаются: за последние три дня задержано около 50 участников протестов

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За последние три дня, с 26 по 28 февраля, задержано около 50 участников протестов, следует из сообщений правозащитников и волонтеров.

Самые массовые задержания произошли 26 февраля среди пожилых пассажиров электропоезда городских линий Минск — Беларусь, организованно читавших книги белорусских писателей (по разным данным, от 17 до 26 человек), 27 февраля возле коттеджа между Молодечно и Раковом, куда группа молодых людей приехала провести зиму (25 человек), и 28 февраля в лесопарковой зоне Солигорска среди членов стачкома «Беларуськалия» и местных активисток (7).

По информации стачкома, при задержании и в милиции граждан избивали, у некоторых прошли обыски «без ордеров и постановлений прокурора».
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Тэги: репрессии задержания

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