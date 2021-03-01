Глава МВД Кубраков назвал предателей

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Во всех городах Беларуси жители чувствуют себя защищенными, органы внутренних дел способны обеспечить охрану правопорядка, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

«Мое мнение как гражданина, отца, мужа, как человека, который живет в обществе: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам много очень людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно, ведь если к нам обращаются люди, значит, мы нужны», — считает глава ведомства.

По его словам, обстановка в стране под контролем, сотрудники правоохранительных органов «способны обеспечить охрану правопорядка на улицах наших городов».

При этом Кубраков особо подчеркнул в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, что сотрудники милиции «реагировали на все сообщения, все вызовы, помогали людям, в том числе тем, кто днем выходили на улицу и нарушали общественный порядок, строили баррикады, но приходили домой, и иногда у них возникали конфликты и еще что-то».

Глава МВД признал, что в ведомстве были увольнения, назвал их немногочисленными и увязал с тем, что уволившиеся не справились с нагрузкой.

«Сотрудники, которые ушли, а их было немного, — это болезненный для меня вопрос. Ведь все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники находятся на посту 24 часа. Уголовный розыск или участковые инспекторы находятся на службе всегда: в любое время по любому звонку сотрудник выезжает на работу. Что касается событий августа, да, такие сотрудники были, которые не выдержали и уходили», — заявил Кубраков.

По словам министра, в милиции относились к этому с пониманием. «Но были и такие сотрудники, которые не просто уволились, но и постарались на этом, как говорит молодежь, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально, не получилось, ты не смог — ладно, но когда ты начинаешь обсуждать, говоришь в адрес коллег гадости — это больше похоже на предательство», — считает руководитель МВД.
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Тэги: МВД милиция Персона: Иван Кубраков

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