Глава МВД Кубраков назвал предателей
Во всех городах Беларуси жители чувствуют себя защищенными, органы внутренних дел способны обеспечить охрану правопорядка, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
«Мое мнение как гражданина, отца, мужа, как человека, который живет в обществе: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам много очень людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно, ведь если к нам обращаются люди, значит, мы нужны», — считает глава ведомства.
По его словам, обстановка в стране под контролем, сотрудники правоохранительных органов «способны обеспечить охрану правопорядка на улицах наших городов».
При этом Кубраков особо подчеркнул в программе «Контуры» на телеканале
Глава МВД признал, что в ведомстве были увольнения, назвал их немногочисленными и увязал с тем, что уволившиеся не справились с нагрузкой.
«Сотрудники, которые ушли, а их было немного, — это болезненный для меня вопрос. Ведь все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники находятся на посту 24 часа. Уголовный розыск или участковые инспекторы находятся на службе всегда: в любое время по любому звонку сотрудник выезжает на работу. Что касается событий августа, да, такие сотрудники были, которые не выдержали и уходили», — заявил Кубраков.
По словам министра, в милиции относились к этому с пониманием. «Но были и такие сотрудники, которые не просто уволились, но и постарались на этом, как говорит молодежь, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально, не получилось, ты не смог — ладно, но когда ты начинаешь обсуждать, говоришь в адрес коллег гадости — это больше похоже на предательство», — считает руководитель МВД.