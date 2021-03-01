Что происходит в обменниках

На 0,48% (с 2,6194 до 2,6068 рубля) снизился в январе—феврале 2021 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 0,10% (до 2,6169 рубля), в феврале — на 0,39%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 0,36% (с 2,6008 до 2,5914 рубля), продажи — на 0,41% (с 2,6329 до 2,6222).

Биржевой курс доллара в январе повысился на 1,83% (с 2,5789 до 2,6262 рубля), в феврале — снизился на 0,78% (до 2,6057), с начала года — вырос на 1,04%.

В январе—феврале 2020 года средний наличный курс доллара увеличился на 6,09%, за год — на 23,94%. В 2019 году американская валюта подешевела на 2,74%, в 2018-м — подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.