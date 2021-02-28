В отношении задержанных под Молодечно минчан составлены административные протоколы
В отношении двадцати человек, задержанных 27 февраля под Молодечно, составлены административные протоколы по статье 23.34 КоАП, сообщает правозащитный сайт
По информации правозащитников, людей
По предварительной информации, всех задержанных доставили в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы.
До суда участники вечеринки останутся в РОВД, при этом передачи и лекарства для них не принимают.
Одну из задержанных женщин забрала скорая помощь.