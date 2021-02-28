Видеофакт. От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург
Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили британские ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.
По информации Антарктической службы Великобритании, размером плавучая ледяная гора с Петербург или три Вильнюса — 1270 кв. км.
Как передает
Отмечается, что толщина Бранта составляет 150 м.
Тем временем команда ученых из России, Эстонии, Финляндии и Германии установила, когда Северный Ледовитый океан перестанет покрываться льдом в сентябре. Как оказалось, это произойдет уже в 2055 году, рассказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени Ширшова Станислав Мартьянов.
«А к концу этого столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь», — утверждает участник исследования.
Такая перемена приведет к тому, что на Балтике зимы «станут экстремально теплыми», сказал Мартьянов.