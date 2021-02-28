COVID-19: за сутки в Беларуси количество новых случаев инфекции снизилось
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.347 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1.761 пациент.
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Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 287.306, умерло 1.976 пациентов с коронавирусом, выздоровело 277.995.
За минувшие сутки выполнено 19.020 тестов на коронавирус (всего 4.898.038).
По информации Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 26 февраля белорусские медики первыми в СНГ начали исследование иммунной плазмы анти-COVID-19 по количественному определению антител класса IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S1 белка вируса SARS-CoV-2.
«Этот метод позволит точно стандартизировать качество иммунной плазмы анти-COVID-19 с высоким титром специфического IgG к SARS-CoV-2, — отмечается на сайте РНПЦ. — Также этот тест позволит точно оценивать напряженность иммунитета по вируснейтрализующим антителам против белка вируса SARS-CoV-2 у переболевших или вакцинированных».