COVID-19: за сутки в Беларуси количество новых случаев инфекции снизилось

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.347 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1.761 пациент.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 27 февраля их было 1.459. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 287.306, умерло 1.976 пациентов с коронавирусом, выздоровело 277.995.

За минувшие сутки выполнено 19.020 тестов на коронавирус (всего 4.898.038).

По информации Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 26 февраля белорусские медики первыми в СНГ начали исследование иммунной плазмы анти-COVID-19 по количественному определению антител класса IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S1 белка вируса SARS-CoV-2.

«Этот метод позволит точно стандартизировать качество иммунной плазмы анти-COVID-19 с высоким титром специфического IgG к SARS-CoV-2, — отмечается на сайте РНПЦ. — Также этот тест позволит точно оценивать напряженность иммунитета по вируснейтрализующим антителам против белка вируса SARS-CoV-2 у переболевших или вакцинированных».