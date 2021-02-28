Алексея Навального этапировали в колонию во Владимирской области
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы подтвердила, что осужденного оппозиционного лидера Алексея Навального этапировали в исправительное учреждение во Владимирской области.
По информации портала
В Сети тем временем появились «виды» на ИК-2.
Так выглядит исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области, куда этапировали Алексея Навального. Фото: Эдуард Бурмистров / Дождь.
Порядки в покровской колонии, по словам правозащитников и зэков, жесткие. Как передает «Дождь» со ссылкой на заявление активиста фонда «Русь Сидящая» жителя Ярославля Руслана Вахапова, осужденных там якобы могут избить по приезду. Поэтому заключенных «удивило» то, что Навального и других осужденных, прибывших с ним вчера по этапу, сотрудники колонии не тронули.