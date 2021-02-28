В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

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В Москве полиция задержала трех подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала», трубача Александра Дитковского, которого накануне избили в центре города.

 

Александр Дитковский. Фото: Александр Минченко / jazzedelweiss.ru.

 

Музыкант дает показания в госпитале.

 

Нападение случилось около девяти вечера 25 февраля на Комсомольском проспекте в центре столицы. На музыканта напали около пяти человек, которые ходили по парковке и просили у людей милостыню. Дитковский отказался давать незнакомцам деньги, после чего его избили...

С травмами головы Дитковский попал в больницу. Он написал заявление в полицию на хулиганов. Как сообщает портал kak2z.ru, возбуждено дело по ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 116 УК (побои). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Дитковский играет на духовых инструментах, сотрудничает со многими группами как сессионный и приглашенный музыкант. С «Машиной времени» Александр работает с середины нулевых.
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Тэги: нападение на музыканта Машина времени Персона: Александр Дитковский Город: Москва

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