В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»
В Москве полиция задержала трех подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» и «Квартала», трубача Александра Дитковского, которого накануне избили в центре города.
Нападение случилось около девяти вечера 25 февраля на Комсомольском проспекте в центре столицы. На музыканта напали около пяти человек, которые ходили по парковке и просили у людей милостыню. Дитковский отказался давать незнакомцам деньги, после чего его избили...
С травмами головы Дитковский попал в больницу. Он написал заявление в полицию на хулиганов. Как сообщает портал
Дитковский играет на духовых инструментах, сотрудничает со многими группами как сессионный и приглашенный музыкант. С «Машиной времени» Александр работает с середины нулевых.