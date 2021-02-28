В Гайновке отдали дань памяти белорусам, убитым участниками польского вооруженного подполья

В городе Гайновка (Подляское воеводство, Польша) впервые в этом году не проводился марш польских националистов в память об одном из командиров Армии Крайовой Ромуальде Райсе (псевдоним Бурый).

Во время Второй мировой войны Райс командовал соединением подпольной Армии Крайовой, которая вела вооруженную борьбу с нацистскими оккупантами. Бурый несет ответственность за поджог в 1946 году нескольких деревень, где преобладало православное белорусское население, и убийство 79 мирных жителей, включая детей и женщин.

Как сообщает Белорусское радио Рацыя, в субботу 27 февраля в Гайновке почтили память жертв Бурого.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать наши ценности, память и идентичность», -- сказала Ева Мороз-Кечинская, одна из организаторов «Вечной памяти», на митинге в Гайновке 27 февраля . Около ста человек собрались на городской площади Дмитрия Василевского, чтобы отдать дань памяти погибшим согражданам.

На церемонии присутствовали представители местного самоуправления, мэр Гайновки Анджей Скепка и вице-мэр Иренеуш Кендис.

Польские националистические организации в воскресенье 28 февраля намерены провести автопробег памяти «проклятых солдат» по дорогам воеводства, сообщает Gazeta Wyborcza.

МИД Беларуси выразил протест против намерения провести акцию польских националистов на Подляшье.

Фото: Радыё Рация.