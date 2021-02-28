Тихановская: режим Лукашенко падет еще в этом году

Уже в ближайшие месяцы Александр Лукашенко будет вынужден покинуть должность. Такое мнение выразила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

В интервью Bild am Sonntag, которое вышло 28 февраля, политик отметила, что к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США, пишет DW .

«Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет», — заявила Тихановская.

Она считает, что действующий режим «падет еще в этом году»: «Думаю, весной он уйдет».