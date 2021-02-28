Атмосферные фронты накрыли страну

Погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +6..+8°C (ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер 4-9 м/с);

Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер 4-9 м/с);

Минск +2..+4°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 12 м/с).