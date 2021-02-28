Атмосферные фронты накрыли страну
Погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
Брест +6..+8°C (ветер порывами до 12 м/с);
Витебск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер 4-9 м/с);
Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);
Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
Могилев +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер 4-9 м/с);
Минск +2..+4°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 12 м/с).