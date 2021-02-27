Почетный консул Беларуси в Италии подал в отставку в знак протеста
Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилио-Романья Антонио Соттиле подал в отставку в знак протеста против событий, происходящих в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года.
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«В Беларуси более 27 тысяч человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам. Десятки человек пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права», — отметил Соттиле.
По словам бывшего почетного консула, на этой должности он проработал почти 10 лет и добросовестно выполнял свои обязанности, содействуя двусторонним бизнес-проектам и приему детей из чернобыльской зоны в итальянских семьях.
О своем решении Соттиле уведомил аппарат министра иностранных дел и белорусское посольство в Риме, сообщает БелаПАН.