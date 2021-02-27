В первом раунде плей-офф КХЛ минское «Динамо» сыграет с питерским СКА

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27 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. Определились все пары плей-офф. В первом раунде минское «Динамо» сыграет с питерским СКА.

В заключительном матче регулярного сезона «зубры» в Санкт-Петербурге встречались как раз со СКА и проиграли со счетом 4:2.

В 60 матчах регулярки подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 67 очков (33 победы — 27 поражений; шайбы — 167-174) и заняли седьмое место в Западной конференции. СКА с 82 очками в таблице конференции финишировал на втором месте.

Первые два матча плей-офф минское «Динамо» проведет в гостях — 2 и 4 марта, затем две домашние игры — 6 и 8 марта. Серия продолжается до четырех побед одной из команд. При необходимости следующие матчи серии пройдут 10 марта (в гостях), 12 марта (дома) и 14 марта (в гостях).

Минское «Динамо» вышло в плей-офф в пятый раз в своей истории. Ранее «зубры» никогда не преодолевали стартовый раунд.

Говоря о сопернике по первому раунду плей-офф, Крэйг Вудкрофт отметил, что «СКА — очень классная команда с большим бюджетом. В составе у нее собраны одни из самых талантливых игроков не только со всей России, но и мира».

 

 

Фото hcdinamo.by
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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