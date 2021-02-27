Возле «Чижовка-Арены» нетрезвый водитель устроил ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 февраля на улице Голодеда в районе «Чижовка-Арены».

По предварительной информации, водитель автомобиля «БМВ» при повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым «Фордом», остановившемся на красный свет.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Как сообщает ГАИ Минска, водитель «БМВ» находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Минск

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