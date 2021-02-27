Возле «Чижовка-Арены» нетрезвый водитель устроил ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 февраля на улице Голодеда в районе «Чижовка-Арены».

По предварительной информации, водитель автомобиля «БМВ» при повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым «Фордом», остановившемся на красный свет.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.